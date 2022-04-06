Татарстанцев приглашают к участию в благотворительном проекте «Мечта ветерана»

Всероссийский благотворительный проект «Мечта ветерана», объединяющий почти все регионы России, становится одним из самых популярных в стране. Его цель — помочь в осуществлении желаний ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Для участия в проекте нужно рассказать о мечте ветерана или помочь осуществить ту, что уже опубликована на портале, — для этого нужно нажать кнопку “Осуществить мечту ветерана”. В итоге появится форма, где нужно указать контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить задуманное», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день благодаря проекту воплощено в жизнь более 100 желаний героев. В акции приняли участие известные люди, в том числе Леонид Якубович и Надежда Бабкина.