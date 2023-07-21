Татарстанцев приглашают к участию в акселераторе молодежного предпринимательства на селе

В Казани с 23 по 24 июля пройдет акселератор молодежного предпринимательства на селе. Молодым людям расскажут о возможностях развития бизнес-идей и привлечении дополнительных ресурсов для реализации проекта.

Главным спикером станет сертифицированный бизнес-тренер, автор программы «Акселерация бизнеса» для стран СНГ Наталья Никитина. Она расскажет о взаимодействии бизнеса и власти. Также месте с ней участники акселератора разработают собственную карту развития, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

После очного обучения запланирован еще и онлайн-курс, зональные семинар-совещания в районах Татарстана. Итоговым мероприятием станет open-space market с участием молодых предпринимателей.

«Важно создавать условия, чтобы молодые люди оставались у себя на малой родине и развивались. Одна из таких возможностей для них — развитие сельского предпринимательства. Мы вместе с нашим Аграрным молодежным объединением поддерживаем и сопровождаем начинающих молодых предпринимателей и тех, кто уже работает в этом направлении. Поэтому еще больше уделяем внимания таким обучающим программам, где каждый может принять участие», — прокомментировал предстоящее событие Ринат Садыков.

Если вы предприниматель или отвечаете за развитие предпринимательства в своем районе, оставляйте заявку до 21 июля на сайте.