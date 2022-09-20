Татарстанцев премируют за развитие институтов гражданского общества

В Татарстане продолжается прием документов на соискание премии Президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике. Претендовать на нее могут местные НКО, общественные советы при исполнительных органах государственной власти и муниципальных образованиях. Прием документов завершится 29 сентября.

Премию присуждают социально ориентированным НКО за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора. Также ее можно получить за научные исследования и значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества.

Для этого необходимо направить в комитет по присуждению премии ходатайство о выдвижении соискателя, анкетные данные, информацию о деятельности и вкладе соискателя в развитие институтов гражданского общества.

Документы принимаются в Общественной палате Татарстана по адресу: г.Казань, ул.Батурина, 7А.

Положение о Премии и вся необходимая информация размещены на официальном сайте Общественной палаты РТ.