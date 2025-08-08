news_header_top
СВО 8 августа 2025 12:46

Татарстанцев предупреждают о вербовке вражескими спецслужбами водителей и курьеров

В последнее время организаторы диверсионно-террористических акций начали активно работать с водителями частных компаний, которые занимаются грузоперевозками и курьерской доставкой. Дальнобойщиков, экспедиторов, курьеров вербуют для перевозки по России замаскированных взрывных устройств, взрывчатых веществ и компонентов к ним.

Используя определенные речевые методики, жертву уговорами либо угрозами убеждают забрать груз и отвезти адресату.

Сотрудники правоохранительных органов РФ предупреждают – ни в коем случае не стоит соглашаться на просьбы неизвестных отвезти куда-либо непроверенный груз без сопроводительных документов. Доставка такой «посылки» может обернуться трагедией и уголовным сроком для того, кто согласился ее перевезти.

В случае, если неизвестные обратились к вам с подобной просьбой, необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Информация Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан: (843) 567-86-72

#Антитеррористическая комиссия #спецоперация #СВО #экстремизм и терроризм
