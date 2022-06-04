Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды

УГМС Республики Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий.

Так, в ночь с 4-го на 5 июня и утром того же дня в РТ ожидается туман.

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, в ближайшие сутки ночные температуры по Татарстану составят от девяти до четырнадцати градусов тепла, днем +19… +24. Осадки возможны только местами и кратковременно. Ветер северо-западный умеренный.

В Казани ночью 11 — 13 выше нуля, а днем воздух прогреется до +21… +23. Переменная облачность, возможны небольшие дожди.