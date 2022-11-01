Росреестр: Теневой оборот сайтов-двойников за два года превысил 5 млрд рублей

С 2020 года по инициативе Росреестра было заблокировано 333 сайта-двойника, теневой оборот которых, по данным ведомства, превысил 5 млрд рублей. Несмотря на эту работу, встретить такие сайты в интернете вполне возможно. Копируя внешний вид и содержание государственного сайта Росреестра, они предлагают за определенную плату получить услуги ведомства – выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

При этом в Татарстане госуслуга по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, относится к исключительной компетенции Кадастровой палаты.

В прошлом году был принят закон, запрещающий создание сайтов, мобильных приложений, предоставляющие сведения, содержащиеся в ЕГРН, а также перепродажу полученных сведений третьим лицам. Однако такие запреты не затрагивают добросовестных участников рынка, использующих сведения ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости.

«Предлагая за плату выписки из ЕГРН, сторонние лица могут предоставлять недостоверные сведения, самостоятельно устанавливать цену за выписки – как правило, завышенную, или вовсе не оказать услугу. На сайтах подобного рода существуют предложения о покупке сведений, которые изначально являются бесплатными, например, о кадастровой стоимости объекта недвижимости, – комментирует руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров. – Предоставление таких услуг незаконно и создает предпосылки к мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости».

По данным Кадастровой палаты, только в текущем году в Татарстане поступило свыше 4 млн запросов на предоставление сведений из ЕГРН, при этом в электронном виде – более 3,9 млн.

Пользуясь услугами сомнительных сайтов, пользователь рискует получить неактуальные или недостоверные сведения, а также сообщить персональные данные и банковские реквизиты мошенникам, добавляет и.о. директора Кадастровой палаты по РТ Ильнур Хисматуллин.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем обращать особое внимание на доменное имя сайта в адресной строке браузера. Официальные сайты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты – rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Только на них можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. За предоставленные другими ресурсами сведений Росреестр и Кадастровая палата ответственность не несут», – подчеркнул он.