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Погода
5 ноября 2022  15:38

Татарстанцев предупредили о заморозках до -7

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Гидрометцентр РТ предупредил жителей Татарстана о ночных заморозках.

Так, ночью 6 ноября температуры в темное время суток составят 0… -5˚, в восточных районах до -7˚. Днем будет чуть теплее, но не выше +3 градусов.

Возможны смешанные кратковременные осадки в виде мокрого снега или снега с дождем.

Казань также во власти околонулевых температур, ночью до -3˚, днем не выше +2˚.

Ранее Минтранс РТ призвал водителей к внимательности из-за гололедицы на дорогах, о чем сообщал «Татар-информ».

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