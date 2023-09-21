news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 21 сентября 2023 08:00

Татарстанцев предупредили о заморозках до −1 градуса и сильном ветре

Скопировать ссылку
Татарстанцев предупредили о заморозках до −1 градуса и сильном ветре
Фото: © «Татар-информ»

Днем в четверг на территории Татарстана ожидаются небольшие дожди и ветер порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром местами возможны заморозки до −1 градуса. На востоке минимальные температуры составят от 1 до 6 градусов, в других частях республики — от 7 до 12. Днем потеплеет до 20–25 градусов.

#прогноз погоды #заморозки #дождь #сильный ветер
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2