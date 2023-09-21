Татарстанцев предупредили о заморозках до −1 градуса и сильном ветре

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Днем в четверг на территории Татарстана ожидаются небольшие дожди и ветер порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром местами возможны заморозки до −1 градуса. На востоке минимальные температуры составят от 1 до 6 градусов, в других частях республики — от 7 до 12. Днем потеплеет до 20–25 градусов.