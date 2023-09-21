Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцев предупредили о заморозках до −1 градуса и сильном ветре
Скопировать ссылку
Фото: © «Татар-информ»
Днем в четверг на территории Татарстана ожидаются небольшие дожди и ветер порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Ночью и утром местами возможны заморозки до −1 градуса. На востоке минимальные температуры составят от 1 до 6 градусов, в других частях республики — от 7 до 12. Днем потеплеет до 20–25 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2