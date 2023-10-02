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Руc Тат
Происшествия 2 октября 2023 17:38

Татарстанцев предупредили о всероссийской тренировке по гражданской обороне

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В России 3 октября пройдет Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Исключение составят четыре новых региона страны – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Как сообщают в МЧС Татарстана, тренировку планируется провести в 2 этапа в течение суток. В этот день предусмотрены мероприятия, как штабного, так и практического характера. В ведомстве отметили, что следует отнестись с пониманием к данному тренировочному мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям.

Учения направлены на совершенствование навыков сотрудников профильных служб, а также для теоретической отработки навыков управления силами и средствами.

#мчс татарстана #учения МЧС
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