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Татарстанцев предупредили о всероссийской тренировке по гражданской обороне
В России 3 октября пройдет Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Исключение составят четыре новых региона страны – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Как сообщают в МЧС Татарстана, тренировку планируется провести в 2 этапа в течение суток. В этот день предусмотрены мероприятия, как штабного, так и практического характера. В ведомстве отметили, что следует отнестись с пониманием к данному тренировочному мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям.
Учения направлены на совершенствование навыков сотрудников профильных служб, а также для теоретической отработки навыков управления силами и средствами.
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