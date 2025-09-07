news_header_top
Общество 7 сентября 2025 12:23

Татарстанцев предупредили о тумане в ближайшие сутки

Фото: «Татар-информ»

В ночь на понедельник 8 сентября и утром на территории Татарстана местами ожидается туман.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.

Переходите проезжую часть, используя по возможности надземные или подземные пешеходные переходы.

В сумерки и темное время суток не забывайте включать противотуманные фары, но помните и о том, чтобы не ослепить других автомобилистов. Во время езды в тумане важно увеличить дистанцию, не совершать обгонов, резких маневров и торможений.

#туман #погода в татарстане
