news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 ноября 2025 08:06

Татарстанцев предупредили о тумане утром и днем 18 ноября

Читайте нас в
Телеграм
Татарстанцев предупредили о тумане утром и днем 18 ноября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Утром и днем 18 ноября местами по Татарстану и в Казани ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Водителям и пешеходам настоятельно рекомендуется проявлять особую внимательность и следовать простым, но важным мерам предосторожности, напомнила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств – снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.

#прогноз погоды #предупреждение о тумане #гидрометцентр рт #туман
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025