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Татарстанцев предупредили о тумане и небольших дождях в воскресенье
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Фото: © «Татар-информ»
Ночью и утром 23 июля в Татарстане ожидаются туман и небольшие дожди. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По данным синоптиков, днем существенных осадков не прогнозируется. Возможен юго-западный, западный ветер порывами до 5–10 м/с, местами ожидаются усиления до 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов, днем воздух прогреется до 21–26.
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