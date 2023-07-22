Татарстанцев предупредили о тумане и небольших дождях в воскресенье

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Ночью и утром 23 июля в Татарстане ожидаются туман и небольшие дожди. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, днем существенных осадков не прогнозируется. Возможен юго-западный, западный ветер порывами до 5–10 м/с, местами ожидаются усиления до 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов, днем воздух прогреется до 21–26.