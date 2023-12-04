Татарстанцев предупредили о снежных заносах и сильной гололедице на дорогах

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В Татарстане ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега, в ряде районов — с ледяным дождем. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Также татарстанцев предупредили о метели, гололёде, налипании мокрого снега и тумане в светлое время суток. Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Если в ночное время столбик термометра показывал от −9 до −14 градусов, к утру он поднимется до 0. Днем температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, к вечеру похолодает до −10.

На дорогах ожидаются снежные заносы и сильная гололедица.