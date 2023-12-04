Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцев предупредили о снежных заносах и сильной гололедице на дорогах
В Татарстане ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега, в ряде районов — с ледяным дождем. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Также татарстанцев предупредили о метели, гололёде, налипании мокрого снега и тумане в светлое время суток. Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Если в ночное время столбик термометра показывал от −9 до −14 градусов, к утру он поднимется до 0. Днем температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, к вечеру похолодает до −10.
На дорогах ожидаются снежные заносы и сильная гололедица.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»