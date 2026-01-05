Татарстанцев предупредили о снеге и метели 6 января

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В большинстве районов Татарстана ночью 6 января пройдет небольшой снег. Возможна слабая метель, сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью опустится до минус 6–11 градусов, днем – до 3–8 градусов ниже нуля. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

В среду, 7 января, с выходом очередного циклона вновь ожидается ухудшение погодных условий. Ночью снег местами пройдет в западных районах, днем – повсеместно, местами сильный. При этом в отдельных районах возможны метели. Температура ночью составит минус 9–14 градусов, днем –4–9 градусов ниже нуля.

В четверг и пятницу, 8–9 января, под влиянием южного циклона в республике пройдут умеренные и сильные осадки – снег, мокрый снег, дождь и морось. В отдельных районах возможны метели и гололед. Ветер усилится до 15–17 м/с. Температура ночью составит минус 5–10 градусов, днем повысится до 1–4 градусов выше нуля. На дорогах сохраняется гололедица и местами снежные заносы.