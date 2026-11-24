Ночью, утром и днем 24 ноября в Татарстане ожидаются сильный мокрый снег, ветер с порывами до 21 м/с и метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. На дорогах местами ожидается гололедица и снежная каша.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают, что в такую погоду нужно быть осторожными, а также не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линями электропередач.

В экстренных ситуациях необходимо звонить на 112.