news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 августа 2025 16:01

Татарстанцев предупредили о сильном дожде и тумане в ближайшие сутки

Читайте нас в
Телеграм
Татарстанцев предупредили о сильном дожде и тумане в ближайшие сутки
Фото: «Татар-информ»

В ближайшие сутки в Татарстане местами ожидается туман, сильный дождь, грозы и ветер до 15–20 м/с. В связи с этим МЧС Татарстана опубликовало рекомендации.

При движении во время тумана на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Кроме того, во время грозы не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

По возможности следует отказаться от поездок на дальние расстояния.

#погода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025