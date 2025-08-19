Татарстанцев предупредили о сильном дожде и тумане в ближайшие сутки

Фото: «Татар-информ»

В ближайшие сутки в Татарстане местами ожидается туман, сильный дождь, грозы и ветер до 15–20 м/с. В связи с этим МЧС Татарстана опубликовало рекомендации.

При движении во время тумана на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Кроме того, во время грозы не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

По возможности следует отказаться от поездок на дальние расстояния.