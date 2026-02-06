news_header_top
Общество 6 февраля 2026 12:22

Татарстанцев предупредили о сильной метели в субботу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 7 февраля, в отдельных районах Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров, на западе местами сильный снег.

ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности:

  • для перехода проезжей части использовать только пешеходные переходы;
  • парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними;
  • обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи;
  • избегать резких маневров на дороге – перестроений, обгонов и опережений.
#погода в татарстане #метель в татарстане #ГУ МЧС по РТ
