Татарстанцев предупредили о сильной метели в субботу
Завтра, 7 февраля, в отдельных районах Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров, на западе местами сильный снег.
ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности:
- для перехода проезжей части использовать только пешеходные переходы;
- парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними;
- обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи;
- избегать резких маневров на дороге – перестроений, обгонов и опережений.