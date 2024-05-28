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Татарстанцев предупредили о риске заражения лихорадкой Денге
Жители Татарстана могут заболеть лихорадкой Денге во время путешествий, поэтому следует соблюдать защитные меры. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
По данным ведомства, в 2023 году и за текущий период 2024 года в республике зарегистрированы 16 завозных случаев лихорадки Денге. Инфицированные возвращались из таких стран, как Египет, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы.
У больного отмечается внезапное (гриппоподобное) начало заболевания, сильный озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах, жжение и покраснение глаз, кашель и насморк, тошнота и рвота, температура поднимается до 40-41 градуса.
Специфических средств лечения и вакцинации против лихорадки Денге не существует. Выезжающим в страны тропического климата необходимо использовать индивидуальные средства защиты от укусов насекомых (спреи, кремы, гели, отпугивающие насекомых), использовать одежду, максимально закрывающую кожные покровы, одежду с длинными рукавами, обработанную репеллентом, по возвращении из поездки при повышении температуры следует информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.
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