Татарстанцев предупредили о рейдах в связи с открытием осенней охоты

Новый сезон осенней охоты на массовые виды охотресурсов открывается с завтрашнего дня в Татарстане. В связи с этим в республике будут проводиться регулярные рейды. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«Госкомитетом РТ по биоресурсам совместно с Росгвардией, общественными и производственными инспекторами созданы группы, в каждом районе пять-шесть групп. Рейды проводятся для пресечения и недопущения фактов незаконной охоты, а также нарушений правил охоты», – сказал он.

По данным замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиля Камалиева, гражданским оружием в Татарстане владеют более 39 тыс. человек, в пользовании которых находится около 73 тыс. единиц оружия.

«Владельцев охотничьего оружия из них – около 80%. У людей на руках находится около 36 тыс. единиц гладкоствольных охотничьих ружей», – сказал он.

Камалиев также сообщил, что в связи со стартом нового охотничьего сезона в республике запланированы рейды по проверке владельцев охотничьего оружия. Такие проверки проводятся регулярно весной и осенью.

«В прошлом году в ходе профилактических мероприятий по контролю за оборотом оружия, сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы в Татарстане проверено 475 транспортных средств и 929 владельцев гражданского оружия. В ходе рейда выявлены 13 граждан, нарушивших правила охоты», – отметил он.

Нарушителей правил охоты привлекают к ответственности. Ежегодно сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам составляют около 400 административных протоколов. Всплеск нарушений, как правило, приходится на начало сезона охоты.

«За грубые нарушения люди лишаются права на охоту. В прошлом году права на охоту лишились около 30 человек. Также они лишились лицензии на владение оружием», – сказал Радик Мутахаров.

В сентябре вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об охоте». Для получения охотничьего билета введен обязательный бесплатный экзамен на знание охотничьего минимума. Кандидаты в охотники обязаны пройти обучение и тестирование. Вместо краткого словесного подтверждения знаний теперь придется сдавать теорию и практику. Вопросов стало больше, повысился уровень их сложности. Экзамен должны сдавать как вновь получающие охотничьи билеты, так и те, кого лишили документа по той или иной причине.