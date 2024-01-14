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Общество 14 января 2024 18:00

Татарстанцев предупредили о понижении температуры воздуха ночью 15 января

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Татарстанцев предупредили о понижении температуры воздуха ночью 15 января
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня ночью в Татарстане понизится температура воздуха. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

«15 января на территории РТ местами ожидаются ночью, утром понижение температуры воздуха до -25˚», – сказано в предупреждении.

К тому же утром будет дуть сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Также жителей республики предупредили о метели, при которой видимость на дорогах снизится до 1-2 км.

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