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Татарстанцев предупредили о перерывах в телерадиовещании
24 и 25 августа в двух районах Татарстана пройдет плановая профилактика радиотелевизионного оборудования на маломощных объектах телерадиовещания. Об этом сообщает Минцифры РТ.
В первый из дней профилактика пройдет на РТС Берсут в Мамадышском районе, а на следующий день — на РСТ Берсут в Бавлинском районе. Работы будут проходить в течение одного дня.
«На время проведения работ на указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения и аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“», — отмечается в сообщении.
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