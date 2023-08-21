Татарстанцев предупредили о перерывах в телерадиовещании

24 и 25 августа в двух районах Татарстана пройдет плановая профилактика радиотелевизионного оборудования на маломощных объектах телерадиовещания. Об этом сообщает Минцифры РТ.

В первый из дней профилактика пройдет на РТС Берсут в Мамадышском районе, а на следующий день — на РСТ Берсут в Бавлинском районе. Работы будут проходить в течение одного дня.

«На время проведения работ на указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения и аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“», — отмечается в сообщении.