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Татарстанцев предупредили о перебоях в вещании ТВ и радиостанций
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С 1 по 3 марта в населенных пунктах пяти районов Татарстана ожидаются временные перебои в вещании программ цифрового ТВ, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиостанций. О проведении плановой профилактики сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
В каждом из населенных пунктов работы продлятся с 9.00 до 15.00 в течение одного рабочего дня:
- 1 марта — на РТС Абсалямово (Ютазинский район), РТС Азимово-Курлебаш (Камско-Устьинский район);
- 2 марта — на РТС Бугульма;
- 3 марта — на РТС Алешкин Саплык (Дрожжановский район).
На РТС Новошешминск плановая профилактика продлится два дня — 1 и 2 марта — и будет продолжаться с 8 утра до 5 вечера.
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