Татарстанцев предупредили о новых методах вербовки украинскими спецслужбами

Управление ФСБ России по Республике Татарстан предупреждает жителей республики о новых формах и методах совершения диверсионно-террористических актов, которые применяют спецслужбы Украины.

По информации ведомства, киевский режим активно привлекает к подрывной деятельности россиян, в том числе детей. Вербовка происходит под различными предлогами.

Завербованные лица используются как «живые бомбы». Им поручается лично передавать взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы, выбранным украинскими спецслужбами целям. Подрыв таких устройств приводит к гибели самих исполнителей.

УФСБ России по Республике Татарстан призывает жителей региона проявлять крайнюю бдительность:

не поддаваться на провокации и не вступать в контакты с лицами, призывающими к совершению противоправных действий;

тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников;

сообщать в правоохранительные органы обо всех известных фактах подготовки терактов, вербовки или распространения материалов террористической направленности.



