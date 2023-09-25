Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества от лжеруководителей компаний

Мошенники под видом руководителей ведомств выманивают у татарстанцев деньги. Предупрждение о новом способе мошенничества появилось в Telegram-канале министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина.

Как указано в сообщении, злоумышленники, используя поддельные аккаунты в Telegram, выдают себя за других людей. В частности, за топ‑менеджеров компаний. Собеседник представляется генеральным директором организации, в которой работает потенциальная жертва. К сотруднику обращается по имени и отчеству, чтобы вызвать доверие.

В результате мошенник предупреждает о скором звонке из министерства промышленности и торговли России/министерства культуры и т.д, в зависимости от места работы потенциальной жертвы.

После этого жертве поступает звонок с неизвестного номера. В процессе у нее могут запрашивать различную конфиденциальную информацию и вынуждать совершать финансовые операции в пользу мошенников.

В этой схеме мошенники используют доверие сотрудников к руководителю и страх от возможных последствий отказа выполнить требования.

Татарстанцам напомнили: не следует доверять звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, даже если собеседник представляется именем знакомого человека. Не стоит озвучивать личную, конфиденциальную информацию и выполнять требования мошенников.