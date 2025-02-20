Минцифры РТ предупредило о новой волне кибератак в WhatsApp*

В мессенджере WhatsApp* была замечена новая волна кибератак, цель которых заключается в блокировке аккаунтов. Мошенники добавляют пользователей в террористические группы, что автоматически приводит к блокировкам. Процесс восстановления таких аккаунтов может занять много времени или оказаться невозможным. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Наиболее уязвимы к кибератакам руководители крупных компаний, однако обычные пользователи тоже в зоне риска. Чтобы защитить свои аккаунты, ведомство призывает обратить внимание на несколько рекомендаций:

Проверяйте уведомления: Если пришло сообщение о добавлении в новую группу, внимательно изучите ее название и участников. При малейшем подозрении немедленно покиньте такую группу. Регулярно проверяйте списки групп: Периодически просматривайте список групп, в которых находитесь, и выходите из тех, в которых больше не участвуете. Ограничьте добавления в группы: Включите эту функцию в настройках конфиденциальности вашего аккаунта.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в России.