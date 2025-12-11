Татарстанцев предупредили о новой схеме обмана от лжесотрудников Госжилинспекции

Жители Татарстана начали получать сообщения от мошенников, которые представляются сотрудниками Госжилинспекции.

Злоумышленники вступают в общие чаты жильцов и под видом «проверки данных» предлагают перейти в чат-бота и отправить им одноразовый код. Такой пароль может дать доступ к личному кабинету на Госуслугах или других сервисах.

После этого мошенники продолжают общение, выдавая себя за инспекторов ГЖИ, и пытаются запугать людей штрафами за несуществующие нарушения.

Госжилинспекция Татарстана напоминает, что ее официальный телеграм-канал называется «Жилинспекция Татарстана». Настоящие сотрудники никогда не запрашивают личные данные и не присылают ссылки в мессенджерах.