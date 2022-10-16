Татарстанцев предупредили о ночных заморозках

По прогнозу Гидрометцентра РТ Татарстан на следующей неделе ожидает позднеосенняя погода с осадками и ночными заморозками.

Так, в понедельник, 17 октября, ночные температуры по республике составят +3...-2˚, днем воздух прогреется до +7...+12˚.

В Казани днем от 9 до 11 градусов выше нуля, ночью +1..+3˚.

Осадки более вероятны во вторник и среду (18 и 19 октября). Ветер юго-западный сильный, порывами до 15 м/с. Ночные температуры ожидаются чуть выше нуля, днем от 4 до 10 градусов тепла.