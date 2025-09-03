Татарстанцев предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Прогнозом на предстоящие сутки, 4 сентября, поделился Гидрометцентр республики.
Так, ночью и утром местами ожидается туман, днем возможны грозы с кратковременными усилениями ветра 15-17 м/с.
В связи с этим МЧС Татарстана опубликовало рекомендации.
Во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.
Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.