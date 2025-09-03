news_header_top
Общество 3 сентября 2025 13:22

Татарстанцев предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Прогнозом на предстоящие сутки, 4 сентября, поделился Гидрометцентр республики.

Так, ночью и утром местами ожидается туман, днем возможны грозы с кратковременными усилениями ветра 15-17 м/с.

В связи с этим МЧС Татарстана опубликовало рекомендации.

Во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

#грозы с усилениями ветра #погода в татарстане
