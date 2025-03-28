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Происшествия 28 марта 2025 14:34

Татарстанцев предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников домофонных компаний

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МВД Татарстана предупреждает жителей республики о новой схеме мошенничества. Мошенники звонят людям, выдавая себя за представителей домофонных компаний, и сообщают о предстоящей замене подъездных дверей.

Чтобы убедить жертву, аферисты интересуются количеством необходимых электронных ключей и удобством их получения, предлагая также изготовление дубликатов за дополнительную плату.

Затем злоумышленники утверждают, что каждому жильцу будет присвоен индивидуальный код от домофона, так как использование общего кода нарушает политику безопасности. Они присылают этот якобы новый код жертве и требуют его диктовки.

На самом деле этот код необходим для взлома аккаунта жертвы на портале «Госуслуги», чтобы создать новый профиль и использовать его в преступных целях, предупредили в МВД по Татарстану.

#МВД по РТ #Мошенничество #домофоны
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