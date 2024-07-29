Татарстанцев предупредили о мошенничестве с аккаунтами на Госуслугах

Жителей Татарстана призывают быть осторожными в связи с участившимися случаями мошенничества с аккаунтами на портале Госуслуг.

Один из таких случаев произошел в Тукаевском районе республики, где 68-летняя женщина стала жертвой злоумышленника, который, выдавая себя за сотрудника Пенсионного фонда, получил ее личные данные и код доступа к аккаунту на портале. В результате она потеряла доступ к своей учетной записи, сообщают в прокуратуре Тукаевского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Сотрудники надзорного ведомства напоминают: никогда не передавайте свои личные данные и коды доступа незнакомым людям. Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор и свяжитесь с организацией напрямую.