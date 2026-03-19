Татарстанцев предупредили о мошеннических сообщениях с «возвратом переплаты» за отопление

Татарстанцев предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения якобы о возврате переплаты за отопление.

Как сообщает администрация Альметьевска, цель этих сообщений – получить доступ к персональным данным или банковской карте жертвы. Переход по подозрительной ссылке может привести к краже денег или установке вируса.

Жителям РТ напомнили, что настоящие УК не возвращают деньги через ссылки в СМС, а перерасчеты отображаются в официальных квитанциях.

«Особенно важно предупредить пожилых родственников и соседей! Доверяйте только официальным каналам связи», – призвали в администрации города.