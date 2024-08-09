Татарстанцев предупредили о грозе, граде и 26-градусной жаре

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах обещают сильные осадки. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Местами прогнозируется гроза, локально град. Ветер северо-восточный, восточный — его скорость будет достигать 11 м/с, днем при кратковременных усилениях — 14 м/с, при грозе ожидаются порывы от 15 до 20 м/с.

Днем максимальная температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.