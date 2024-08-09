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Татарстанцев предупредили о грозе, граде и 26-градусной жаре
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах обещают сильные осадки. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.
Местами прогнозируется гроза, локально град. Ветер северо-восточный, восточный — его скорость будет достигать 11 м/с, днем при кратковременных усилениях — 14 м/с, при грозе ожидаются порывы от 15 до 20 м/с.
Днем максимальная температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.
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