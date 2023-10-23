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Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах и мокром снеге
Сегодня утром и днем в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Местами прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снегам, переходящего в дождь, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Также жителей республики предупреждают о гололеде в некоторых районах и гололедице на отдельных участках дорог.
Днем температура воздуха будет составлять от +1 до +6 градусов.
Ранее сообщалось, что в последнюю декаду октября в Татарстане будет на один градус холоднее нормы.
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