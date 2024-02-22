Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра республики.

При понижении температур ночью и утром до -22 градусов, при прояснениях и местами в восточных районах до -29 днем столбик термометра будет показывать от -14 до -9 градусов. Ветер южный, его скорость – 4-9 метров в секунду. На дорогах гололедица.