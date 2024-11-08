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Общество 8 ноября 2024 13:12

Татарстанцев предупредили о гололеде и сильном ветре в субботу

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Завтра, 9 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и утренние часы на севере и востоке республики прогнозируется гололед, на дорогах — сильная гололедица.

Ночью и днем возможны усиления ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с. Синоптики уточняют, что непогода затронет и Казань.

#прогноз погоды #гололед #сильный ветер
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