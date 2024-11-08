news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцев предупредили о гололеде и сильном ветре в субботу
Скопировать ссылку
Завтра, 9 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.
В ночные и утренние часы на севере и востоке республики прогнозируется гололед, на дорогах — сильная гололедица.
Ночью и днем возможны усиления ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с. Синоптики уточняют, что непогода затронет и Казань.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400