Татарстанцев предупредили о гололеде и сильном ветре в субботу

Завтра, 9 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и утренние часы на севере и востоке республики прогнозируется гололед, на дорогах — сильная гололедица.

Ночью и днем возможны усиления ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с. Синоптики уточняют, что непогода затронет и Казань.