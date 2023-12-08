Татарстанцев предупредили, что рядом со строящимся мостом опасно выходить на лед Камы

Жителей Нижнекамского и Елабужского районов предупреждают, что выходить на лед реки Кама смертельно опасно в районе, где строится мост. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Выход на лед в зоне строительства перехода через реку на обходе Нижнекамска и Челнов строго запрещен. Сейчас на участке ведутся работы, строители возводят русловые опоры и для этого прорубили майну. Льда на реке нет в 500 метрах выше по течению и в 2 километрах – ниже от створа моста.

Для обеспечения безопасной эксплуатации майны и недопущению несчастных случаев ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит жителей близлежащих населенных пунктов и рыбаков не выходить на лед в зоне строительства моста.