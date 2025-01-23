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Руc Тат
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Культура 23 января 2025 14:17

Татарстанцев от 5 до 35 лет приглашают попробовать себя на фестивале музыки и танца

Жители Татарстана могут подать заявки для участия в международном фестивале музыки и танца «Союз талантов России». Событие пройдет с 31 мая по 1 июня, заявки принимаются до 30 апреля, рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль нацелен на поиск и продвижение дарований, поддержку культуры в регионах, творческой деятельности детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей.

Принять участие в фестивале могут россияне в возрасте от 5 до 35 лет. Это могут быть отдельные исполнители или коллективы, занимающиеся хореографией, вокалом, игрой на музыкальных инструментах.

Помимо самого конкурса, участников фестиваля ожидает образовательная программа по перечисленным выше направлениям. Прошедшие ее артисты получат сертификаты дополнительного образования от АНО «Союз талантов» о прохождении мастер-классов от ведущих педагогов России.

По словам организаторов, оценкой участников фестиваля займется жюри, в которое войдут заслуженные деятели искусств, эксперты, поэты, певцы, актеры, продюсеры, режиссеры, профессора, академики, доктора искусствоведения.

Подать заявку и ознакомиться подробнее с номинациями конкурса можно по ссылке: https://souztalantov.com/polozhenie.

#конкурс
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