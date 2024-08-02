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Общество 2 августа 2024 14:41

Татарстанцев оштрафовали на 266 млн рублей за административные правонарушения

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В Татарстане по административным правонарушениям 2024 года зарегистрировано более 105 тысяч решений о штрафах на сумму свыше 266 млн рублей. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал на заседании коллегии Министерства юстиции РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части реализации отдельных переданных государственных полномочий замминистра юстиции республики Мухаррям Ибятов.

«Поступило в бюджет городских округов и муниципальных районов более 160 млн рублей. На городские округа приходится около 98%: Казань — 94,7%, Набережные Челны — 3,3%, на все остальные — 2%. В 14 муниципальных образованиях показатель [собираемости] выше республиканского», — уточнил Ибятов.

По его словам, активно ведут работу в этом направлении комиссии и ответственные секретари Зеленодольского, Чистопольского, Азнакаевского, Лениногорского, Альметьевского районов. В Менделеевском, Пестречинском, Спасском, Арском, Алексеевском районах, а также в Набережных Челнах показатель ниже республиканского и не достигает и 40%.

#минюст РТ #штрафы
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