Татарстанцев оштрафовали на 266 млн рублей за административные правонарушения

В Татарстане по административным правонарушениям 2024 года зарегистрировано более 105 тысяч решений о штрафах на сумму свыше 266 млн рублей. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал на заседании коллегии Министерства юстиции РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части реализации отдельных переданных государственных полномочий замминистра юстиции республики Мухаррям Ибятов.

«Поступило в бюджет городских округов и муниципальных районов более 160 млн рублей. На городские округа приходится около 98%: Казань — 94,7%, Набережные Челны — 3,3%, на все остальные — 2%. В 14 муниципальных образованиях показатель [собираемости] выше республиканского», — уточнил Ибятов.

По его словам, активно ведут работу в этом направлении комиссии и ответственные секретари Зеленодольского, Чистопольского, Азнакаевского, Лениногорского, Альметьевского районов. В Менделеевском, Пестречинском, Спасском, Арском, Алексеевском районах, а также в Набережных Челнах показатель ниже республиканского и не достигает и 40%.