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Татарстанцев обучат эффективному управлению промышленными парками
В Татарстане открылся цикл практико-ориентированных семинаров для управляющих компаний по эффективному управлению промышленными парками. Мероприятия организуются Министерством экономики РТ, сообщили в пресс-службе ведомства.
В семинаре приняли участие более 50 представителей управляющих компаний промпарков. Открыла мероприятие первый замглавы Минэкономики Татарстана Наталья Кондратова. Она напомнила собравшимся о мерах поддержки, которые действуют в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, резиденты и управляющие компании промпарков могут получить налоговые преференции, микрозаймы, вернуть часть затрат на электроэнергию, получить на льготных условиях в лизинг оборудование и здания, принять участие в программе строительства инфраструктуры к площадкам, чтобы повысить их привлекательность для инвесторов.
«В 2024 году расширен комплекс мероприятий по упрощению запуска инвестиционных проектов, включающий дооснащение инженерной и дорожной инфраструктурой. За счет средств бюджета республики в муниципальных промпарках построена инфраструктура, что сделало площадки привлекательными для новых резидентов и обеспечило условиями более 150 предприятий», — сказала она.
На семинаре обсуждались вопросы, касающиеся управления промышленными парками, разработки мастер-плана и концепции. Также участники смогли рассмотреть совместно с экспертами распространенные проблемные ситуации при подборе земельных участков и технической экспертизе недвижимости. Каждый случай изучался на примерах конкретных площадок.
Кроме того, участники семинара посетили действующие производства, что позволило им получить ценные знания и опыт из первых уст. Это мероприятие — еще один шаг к укреплению и развитию промышленного потенциала нашего региона.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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