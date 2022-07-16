Татарстанцев наградили медалями «За вклад в укрепление обороны России»

Четырех татарстанцев наградили медалями Минобороны «За вклад в укрепление обороны РФ». Награды вручил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Виктор Новожилов. Медали получили глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, а также предприниматели Радик Губаев, Ильгиз Исламов и Рафаэль Фаизов, активно поддерживающие российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной РФ в присутствии руководства и личного состава Генштаба РФ, участие в ней принял Премьер-министра Татарстана – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Благодаря личной финансовой поддержке получивших медали жителей республики российским военнослужащим передали 210 тонн груза – это продукты и предметы первой необходимости.

Кроме того, Рамис Сафиуллов участвовал во всех пяти акциях Полпредства Татарстана, приобретая груз на собственные средства. Две акции провели в поддержку пострадавших жителей ДНР и ЛНР. Также Ахметшин и Сафиуллов лично пять раз участвовали в передаче груза, встречались с командованием войск, общались с военнослужащими и награждали их памятными подарками – часами, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.