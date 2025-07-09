Татарстанцев, которые незаконно вырубили почти 200 деревьев, ждет суд

Перед судом предстанут 41-летний казанец и 35-летний житель Челнов, которые незаконно вырубили почти 200 деревьев.

Как сообщает прокуратура Татарстана, в прошлом году мужчины, находясь на территории Чатыртауского участкового лесничества, незаконно вырубили 199 деревьев породы сосна, береза, клен общим объемом 230 кубических метров.

Ущерб от действий мужчин превысил 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» и направлено в суд для рассмотрения.

Теперь татарстанцам грозит до семи лет лишения свободы.