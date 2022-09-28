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Общество
28 сентября 2022  03:40

Татарстанцев бесплатно проконсультируют юристы

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30 сентября в Татарстане пройдут консультации в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи населению. Вопросы будут приниматься в удаленном формате – по телефону.

Казанцы могут обращаться с 9.00 до 16.30 по следующим номерам: +7(800)201-16-00; +7(843)238-10-00; +7(987)205-00-63 (WhatsApp).

Специалисты будут консультировать без перерывов согласно графику, сообщает Ассоциация юристов России. 

На вопросы горожан будут отвечать специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Нотариальной палаты РТ, АО «Бюро технической инвентаризации РТ», Адвокатской палаты РТ, Минтруда и других ведомств. Кроме того, задать вопросы можно будет специалистам Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов и члены Ассоциации юристов России.

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