Татарстанцев бесплатно обучат цифровым профессиям

Татарстанцев бесплатно обучат востребованным специальностям по программе «Цифровые профессии». Пройти обучение в этом году смогут инвалиды и безработные, стоящие на учете в центре занятости.

Для родителей с детьми до трех лет и с зарплатой ниже средней по региону доступна 75%-я скидка. Кроме того, 50%-я скидка также доступна и для родителей с детьми до трех лет с зарплатой выше средней по региону, студентам вузов, техникумов и колледжей, а также работникам бюджетных организаций и гражданам с зарплатой ниже среднерегиональной, сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Обучение по программе «Цифровые профессии» проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ. Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе президента страны Владимира Путина.