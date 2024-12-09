Татарстанцам за год оказано 95 млн услуг в электронном виде

Через портал госуслуг РТ за 11 месяцев этого года оказано 95 млн электронных услуг, проведено 8 млн платежей на сумму 22 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на Республиканском антикоррупционном форуме в Казани.

«Если в 2012 году порталом госуслуг РТ пользовались всего 250 тыс. граждан, то сегодня – более 3 млн человек», – рассказал он.

Габдрахманов отметил, что в 2019 году татарстанцам было доступно только пять услуг в электронном виде, в 2020 году – 27.

«Сегодня уже доступно 319 социально значимых государственных услуг в электронном формате. Практически ни в одном регионе России такого уровня цифровизации услуг нет», – подчеркнул он.

По словам замминистра, сейчас продолжается реинжиниринг услуг, чтобы сократить время их предоставления. «На сегодня проведен реинжиниринг 160 услуг, что привело к сокращению количества дней на оказание суммарно до 900 дней», – заявил он.

Система МФЦ в Татарстане непрерывно работает уже десять лет, ежегодно оказывая более 6 млн услуг, добавила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова.

«Часто возникает вопрос: чем будут заниматься многофункциональные центры, когда почти все услуги переведут в электронный вид? Я думаю, мы останется на уровне образовательных учебных центров, которые будут обучать жителей, как пользоваться электронными услугами. Этим мы и сегодня занимаемся», – сказала она.

Музафарова заметила, что не все жители пенсионного возраста могут пользоваться современными технологиями, поэтому обращаются в МФЦ.

«В офисах установлены специальные гостевые компьютеры, где есть доступ на портал госуслуг. Есть сектор пользовательского сопровождения, где консультанты оказывают помощь заявителям с помощью компьютерных технологий», – заключила она.