Татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей перерасчета за коммунальные услуги

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С начала 2025 года татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей излишне начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции РТ.

Основная часть, около 2,5 млн рублей, связана с предоставлением услуг ненадлежащего качества. К таким относятся, например, горячая вода с температурой ниже 60 градусов или превышение допустимых перерывов в подаче воды.

Основную долю перерасчетов получили жители Нижнекамска – 1,7 млн рублей. Также возвраты средств произведены жителям Альметьевского района – 350 тыс. рублей, Елабужского – более 286 тыс., Бугульминского – 78,3 тыс., Ютазинского – 31,5 тыс., Лениногорского – 15,5 тыс. рублей.