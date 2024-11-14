Татарстанцам вернули 5 млн рублей за некачественные образовательные услуги

Пятикратный рост обращений с жалобами на качество оказанных платных образовательных услуг зафиксировал в этом году Роспотребнадзор Татарстана.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» замруководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Юлия Булатова.

«Это связано с поступившими обращениями на действия одной образовательной компании, которая оказывала образовательные платные услуги дистанционным способом. С граждан, которые принимали решения расторгнуть договор в одностороннем порядке, либо удерживались денежные средства (30%) в пользу исполнителя услуг, либо вовсе задерживались выплаты денежных средств», - рассказала она.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ была организована работа горячей линии. В результате многим людям удалось решить свои проблемы, связанные с данной образовательной организацией.

«Мы помогали составить претензии, оказывали помощь в разъяснении действующего законодательства, алгоритм действий. С нашим участием потребителям было возвращено около 5 млн рублей», - добавила Булатова.

Она рекомендовала людям перед заключением любого договора, в том числе об оказании платных образовательных услуг, внимательно его изучить. В частности, обращать особое внимание на ответственность сторон и оценивать свои материальные возможности.

14 ноября 2024 года - Всемирный день качества. Роспотребнадзор Татарстана контролирует качество и безопасность товаров и услуг, а также обеспечивает защиту прав потребителей от рисков и последствий приобретения некачественных товаров и услуг.