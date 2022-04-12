В 2021 году выплаты по налоговым вычетам в Татарстане увеличились на 1 млрд рублей

На сегодняшний день жителям Татарстана возвращено 2,5 млрд рублей по заявленным социальным и имущественным налоговым вычетам. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

«У нас наблюдается очень хорошая динамика возврата денежных средств, — заявил Сафиуллин. — Мы можем говорить о том, что наши граждане успешно пользуются предоставленными законом налоговыми вычетами».

Так, в 2021 году гражданам республики возвращено 11,8 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем в 2020-м.

«Понимая всю сложность сегодняшней ситуации, мы в текущих экономических реалиях стараемся осуществлять возврат денежных средств нашим налогоплательщикам в более короткие сроки, максимально ускоряя время нашей камеральной проверки», — сообщил Сафиуллин.