Татарстанцам в прямом эфире расскажут о жилищных программах для молодежи

Сегодня, 21 октября, в 16.00 Минмолодежи РТ проведет прямой эфир #ЖильеМолодымРТ в своей официальной группе «ВКонтакте». Эксперты прямого эфира расскажут зрителям трансляции, какие льготы и программы для молодежи действуют в Татарстане, какую программу господдержки в приобретении собственного жилья выбрать, как правильно собрать необходимые для участия в программе документы и получить льготы для молодых семей в улучшении своих жилищных условий.

Экспертами эфира выступят первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков, директор Консультационного центра «ДОМ.РФ» Михаил Ковалев и руководитель пресс-службы Госжилфонда при Президенте РТ Гульзада Кычакова.

Жителям представят федеральные жилищные проекты АО «ДОМ.РФ», такие как «Льготная ипотека» на новостройки, «Семейная ипотека» и другие. Специалисты Госжилфонда РТ расскажут о республиканской молодежной льготной жилищной программе «Молодая семья» в системе социальной ипотеки ГЖФ РТ (7% годовых на срок до 28,5 года, с первоначальным взносом в 10% от стоимости жилья), о государственных субсидиях для молодых семьей 35% от стоимости жилья – на улучшение жилищных условий по программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Татарстанцы смогут задать экспертам вопросы в онлайн-формате – на муниципальных площадках городов и районов Татарстана, а также – в комментариях к прямой трансляции.