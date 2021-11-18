Татарстанцам расскажут, как будет вестись проверка QR в общественном транспорте

Пустят ли в общественный транспорт с медотводом, как и кем будет вестись проверка QR-кодов у пассажиров — на эти и другие вопросы жителей РТ ответят в прямом эфире «Все о QR-кодах в общественном транспорте». Трансляция состоится в 13.00 19 ноября.

Участниками трансляции станут министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Модератором беседы выступит заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Эфир пройдет в аккаунтах Оперативного штаба РТ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ и Роспотребнадзора РТ.