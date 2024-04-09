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Татарстанцам в прямом эфире расскажут о молодежных жилищных программах
Сегодня в группе Минмолодежи ВКонтакте пройдет прямой эфир #ЖильеМолодымРТ. Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков расскажет о действующих механизмах государственной поддержки молодых семей в сфере молодежной политики Республики Татарстан.
В прямом эфире предполагается участие и других спикеров. Так, представитель Минсельхозпрода РТ расскажет о господдержке семей, проживающих и занятых в сельских территориях. Представитель Минздрава Татарстана напомнит о программе «Земский доктор», директор Консультационного центра АО «ДОМ.РФ» Михаил Ковалев презентует жилищные проекты АО «ДОМ.РФ».
Каждый участник и зритель прямого эфира #ЖильёМолодымРТ сможет задать свой вопрос о жилищных программах для молодежи в онлайн формате, а также в комментариях к прямой трансляции на странице Минмолодежи Татарстана ВКонтакте (vk.com/minmol_rt). Начало эфира запланировано на 17.00.
Минмолодежи Татарстана курирует четыре жилищные программы. Более подробно с каждой программой можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
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